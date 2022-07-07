تعرف على درجات الحرارة المتوقعة لمدن ومحافظات المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة المئوية لمدن ومحافظات المملكة لهذا اليوم الخميس 8 ذو الحجة ١٤٤٣ هـ، و7 يوليو 2022.

وتقع المركز بأن تتراوح درجات الحرارة العظمى على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة , اليوم, ما بين 28 - 43 درجة مئوية مع نشاط في الرياح السطحية قد تثير الأتربة تتراوح سرعتها من 10 إلى 38 كيلو متر في الساعة.

وبين المركز أن حالة السماء "صحو", واتجاه الرياح "شمالية إلى شمالية غربية وجنوبية غربية ليلاً", مضيفاً أن نسبة الرطوبة ستتراوح بين 10 إلى 75%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي :