رقم صادم.. أسعار الغذاء والطاقة تدفع 71 مليون شخص للسقوط تحت خط الفقر في 3 أشهر

أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة حول العالم، إلى سقوط 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل تحت خط الفقر في 3 أشهر فقط منذ مارس، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، بأن تسارع الفقر هذا أسرع بكثير من صدمة وباء كوفيد-19، وذكر أن الحرب في أوكرانيا من بين العوامل خلف التضخم، وهو ما تنفيه روسيا، وفقا لـ «سكاي نيوز».

ويشهد العالم موجة تضخمية هائلة وصلت في بعض الدول الكبرى لمستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، وذلك على خلفية الارتفاعات القوية في أسعار النفط والغاز، وارتباك سلاسل التوريد التي رفعت أسعار أغلب السلع، وخاصة الأغذية.

وأضاف البرنامج في تقريره أنه في وقت تزداد معدلات الفائدة ردا على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدة الأزمة أكثر، ما سيؤدي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم.