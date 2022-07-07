أوكرانيا تستدعي السفير التركي بعد مغادرة سفينة روسية ميناء “قره سو”

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، السفير التركي في كييف، بعد سماح أنقرة لسفينة روسية، تحمل حبوبًا أوكرانية بمغادرة ميناء قره سو، واصفةً ذلك بأنه "وضع غير مقبول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو على حسابه في "تويتر": "نأسف للسماح للسفينة الروسية جيبيك جولي المحملة بحبوب أوكرانية مسروقة بمغادرة ميناء قره سو على الرغم من الأدلة الجنائية المقدمة للسلطات التركية".

وأضاف: "سيتم استدعاء السفير التركي لدى كييف إلى وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية لتوضيح هذا الوضع غير المقبول".