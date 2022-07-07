تفاوت أسعار الأضاحي بسوق الماشية بالمدينة المنورة

يشهد سوق الماشية في المدينة المنورة نشاطاً ملحوظاً مع قُرب عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وحركة شرائية مع تفاوت في الأسعار حسب نوع الأضاحي.

ورصدت "واس" خلال جولة ميدانية بالسوق توافد العديد من المواطنين والمقيمين رغبةً في شراء أضاحيهم قبل ذروة السوق، كما تفاوتت الأسعار على حسب نوع الأضحية، حيث تراوحت أسعار "النجدي" من ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ ريال، فيما ترواحت أسعار "الحري" من ١٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ ريال، كما ترواحت أسعار "السواكني" من ١١٠٠ إلى ١٣٠٠ ريال، إضافة إلى "النعيمي" الذي ترواحت أسعاره من ١٧٠٠ إلى ٢٣٠٠ ريال، فيما ترواحت أسعار الإبل من ٢٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ريال.

من جهتها تُوجَد العديد من الجهات ذات العلاقة بالسوق للإشراف والرقابة، نظير التوافد الملحوظ للراغبين في الشراء، إلى جانب استعداد المسالخ الرسمية بالسوق لصبيحة يوم العيد الذي يُشكل ذروة أعمالها.