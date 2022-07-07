خلال أسبوعين.. 6 آلاف إصابة يومية بـ”كورونا” في هونج كونج

قال مسؤول الصحة في هونج كونج، تشوانج شوك كوان: إن هناك احتمالية أن تشهد هونج كونج تسجيل 6000 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا في غضون أسبوعين، في ظل زيادة أعداد الإصابات الجديدة.

وأوضح تشوانج أن سلالات "أوميكرون" شديدة العدوى منتشرة "في كل مكان" بالمدينة، مشيرًا إلى تسجيل 3028 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 2856 حالة إصابة محلية.

وأضاف: من بين الحالات المسجلة اليوم، كانت هناك 172 حالة إصابة قادمة من الخارج، كما تم تصنيف حالتي إصابة على أنها حرجة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.

وأعرب مسؤولو الرعاية الصحية في هونج كونج عن قلقهم إزاء تفاقم الأوضاع، في ظل تضاعف عدد مرضى كوفيد19- بمستشفيات المدينة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قال جلاديس كوان مدير عام هيئة المستشفيات، أمس الأربعاء: إن هناك نحو 830 مريضا يتلقون العلاج في مستشفيات المركز المالي الأسيوي حاليا، بارتفاع من نحو 400 في يونيو.