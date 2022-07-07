الأخبار الإقتصادية

التضخم يدفع الليرة لمزيد من التراجع

متابعات - الوئام
7 يوليو 2022 · < 1 minute
الليرة التركية
الليرة التركية

واصلت الليرة التركية اليوم الخميس تسجيل التراجعات مقابل الدولار لليوم السادس، وسط مخاوف من تداعيات التضخم المفرط.

وتراجعت العملة، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، بنسبة 0.5% إلى 17.3041 ليرة لكل دولار، ليصل إجمالي خسائرها هذا العام إلى أكثر من 20%، وهو التراجع الأكبر بين نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة.

ومع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 78.6% في حزيران/يونيو، وبقاء الفائدة الرئيسية عند 14% منذ نهاية العام الماضي، يكون العائد الحقيقي في البلاد هو الأدنى في العالم عند سالب 64.6% .

ويواصل هذا الاختلال في التأثير على العملة، التي تتعرض أيضا لضغوط من اتساع الفجوة في الميزان التجاري على خلفية قفزة تكاليف الطاقة.