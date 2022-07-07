الأول منذ 3 أعوام.. اجتماع “أسترالي – صيني” لإعادة علاقات البلدين

يجري وزيرا خارجية أستراليا والصين، محادثات ثنائية أثناء انعقاد اجتماع مجموعة العشرين المقرر في بالي، وذلك في أول اجتماع منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث تسعى الدولتان إلى إعادة العلاقات التي عادة ما كانت تتسم بالتوترات الدبلوماسية وفرض لتعريفات الجمركية الاقتصادية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج في وقت سابق ببالي: "نعتقد أنه سيكون من مصلحة الصين وأستراليا استقرار هذه العلاقة."