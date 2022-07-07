“جوانب من الحياة العلمية في اليمامة”.. كتاب جديد عن تاريخ السعودية

أعلم الدكتور فوزي العتيبي، المتخصص في التاريخ والحضارة، عن صدور كتابه الجديد "جوانب من الحياة العلمية في اليمامة من القرن الأول حتى الثالث الهجريين"، عن الجمعية التاريخية السعودية، والذي يأتي ضمن سلسلة بحوثها التاريخية.

ويعد الكتاب بمثابة الدراسة تتبع جوانب من الحياة العلمية في اليمامة، وأبرز مظاهرها وإسهامات أهلها في العصر الإسلامي ورصدها وتحليلها منذ القرن الأول الهجري حتى القرن الثالث الهجري/ السابع-التاسع الميلاديين، وأثر ذلك على حواضر العالم الإسلامي الأخرى.

كما يأتي بمثابة دراسه تغطي جانب مهم من تاريخ الوطن في ظل غياب الدراسات التاريخية العلمية عن اليمامة، ومنطقة نجد بشكل عام لاسيما في جوانبها العلمية.