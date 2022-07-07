ساعات تفصل انتقال نجم تشيلسي إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي الإنجليزى من التوقيع لنادى برشلونة الإسبانى خلال ساعات، مؤكدة أن هناك جهودا مبذولة لإنهاء الصفقة فى اجتماع لتحديد سعر الانتقال النهائي، والذى قد يكون أقل من 10 ملايين يورو.

قالت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن هناك مفاوضات ستعقد اليوم بين برشلونة وتشيلسي لانهاء التعاقد مع ماركوس الونسو الذي غالبا سيكون التعاقد الثالث لبرشلونة حيث من المتوقع عدم انضمام اللاعب الاسباني لتحضيرات فريقه اللندني.

أكدت الصحيفة أنه يجب أن يكون ماركوس ألونسو لاعباً في برشلونة في الأيام المُقبلة، سيكثف برشلونة وتشيلسي الاتصالات اليوم لمحاولة التوصل إلى اتفاق كامل.