اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة

اكتمل وصول حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث وصلت صباح اليوم، آخر دفعات حجاج أسر شهداء الواجب، إضافةً إلى حجاج جمهوريتي باكستان وطاجكستان المستضافين ضمن البرنامج، إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة.

وأكد المدير التنفيذي للبرنامج عبدالرحمن التويجري أن اللجان العاملة بالبرنامج عملت على إنهاء مختلف الإجراءات والإعداد للضيوف شملت مقار الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ وقتٍ مبكر ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة.