بالتفاصيل.. النصر يستعد لخطف صفقة مفاجأة من الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد عن تفاصيل هامة في صراع النصر مع الاتحاد على إحدى الصفقات الجديدة.

وأكد الرشيد عبر حسابه على تويتر أن الاتحاد قدم عرض رسمي لنادي الفيحاء للتعاقد مع بامسعود لكن الأمر قوبل بالرفض بسبب ضعف المقابل المادي.

وأشار إلى أن إدارة الفيحاء وجدت أن المقابل المادي المعروض من الاتحاد ضعيف للغاية ولا يتماشى مع طموحات الإدارة.

وأوضح أن نادي عاصمي دخل بقوة في باب المفاوضات مع الفيحاء واللاعب وسيقدم عرض رسمي خلال ساعات لحسم الأمر.

وتأتي التسريبات بإن هذا النادي هو فريق النصر المهتم بشدة بالتعاقد مع اللاعب.