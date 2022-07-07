23 مُختبرًا مجهّزًا و36 بنك دم لخدمة ضيوف الرحمن

جهّزت وزارة الصحة، جميع أقسام المختبرات وبنوك الدم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بأحدث الأجهزة الطبية العالمية ودعمتها بكوادر سعودية مؤهلة من أطباء وأخصائيين في علوم المختبرات المختلفة؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام.

وبلغ عدد المختبرات التي جهّزتها "الصحة" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 23 مختبرًا داخل مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تجهيز 36 بنك دم.

وربطت "الصحة" خلال هذا العام مختبرات مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام المستشفى الإلكتروني، حيث تُرسَل العينات عن طريق النظام؛ لضمان سلامة جميع النتائج المخبرية وإصدارها بنظام دقيق.

كما ربطت الوزارة مختبرات المشاعر المقدسة بنظام إلكتروني متخصص لإدارة مخزون بنود المختبرات، حيث يحسب البرنامج المعدل الاستهلاكي للبنود خلال موسم الحج ويحسب كمية المخزون المتبقي تناسبًا مع الأيام التي يمكن تغطيتها حتى انتهاء موسم الحج، وفي حال انخفاض المخزون عن المعدل المحدد يُبحَث عن البند في مخزون المختبرات الإقليمية لتسهيل دعمه مبكرًا.