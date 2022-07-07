إنجاز تاريخي.. التونسية أنس جابر تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس

حققت التونسية المصنفة ثانية عالميا أُنس جابر إنجازا غير مسبوق للتنس العربي والأفريقي بتأهلها لنهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب، بعد تغلبها على الألمانية ماريا تاتيانا.

وتأهلت "وزيرة السعادة التونسية" أنس جابر الثلاثاء إلى نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها على الألمانية ماريا تاتيانا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6-2 و3-6 و6-1، لتصبح بذلك أول عربية تحقق هذا الإنجاز، وأول أفريقية تبلغ النهائي .

ووصلت جابر لفوزها السادس والثلاثين هذا الموسم ووحدها المصنفة أولى عالميا البولندي إيغا شفيونتيك التي أقصيت من الدور الثالث، حققت عددا أكبر من الانتصارات بلغ 44.