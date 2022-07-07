رئيس لجنة #الحج المركزية: إعادة 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخصة لدخول مكة #يوم_الترويه

قال رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، إن إعادة 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخصة لدخول مكة المكرمة.

وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية، إنه لم يتم تسجيل أي أمراض أو حالات إصابة بفيروس كورونا في يوم التروية.

وبدأ ضيوف الرحمن في التوافد إلى مشعر منى مساء الأربعاء، ليشهدوا يوم التروية، حيث يستقر مليون حاج الخميس في "منى" وسط استعدادات مكثفة ومستمرة لكافة الجهات الحكومية والخدمية في تنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى المشعر، وقضاء يوم التروية اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط، وسط أجواء روحانية وسكينة، في حين تهيأ مشعر منى بكافة الخدمات والتجهيزات، استعداداً لضيوف الرحمن الذين يصلون في الساعات الليلة.

ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي الحجاج في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل، وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.