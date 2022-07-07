متحدث الموارد البشرية يوضح لـ”الوئام” سبب عدم صرف معاش #الضمان_الاجتماعي الإضافي كاملا #عاجل

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، سبب عدم صرف مبلغ المعاش الإضافي بشكل كامل وفقًا للمعتاد شهرياً.

وقال في تصريح لـ"الوئام"، إنه لمراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة ومساعدتهم على مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، جاء الأمر الكريم بالموافقة على صرف معاش ضماني إضافي للمواطنين المشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن بحسب التوجيه الكريم فإن المعاش الإضافي الذي صدرت الموافقة بصرفه هو (معاش أساسي) لا يشمل المعونات الإضافية مثل دعم الغذاء ودعم الكهرباء.

وتابع : دأبت حكومة المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة، على تلمس حاجات أبناء هذا الوطن الغالي، وتوفير سبل العيش الكريم للجميع، وتوفير عدد من الدعوم للأسر المحتاجة، مثل معاش الضمان الاجتماعي ودعم الكهرباء والغذاء وغيرها.