مانى: تحملت مسئولية موتى للتتويج ببطولة أمم أفريقيا 2021

كشف ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألمانى عن توقيعه على وثيقة من أجل لعب مباراة في أمم أفريقيا وكان هذا ضد رغبة نادى ليفربول الإنجليزى، مؤكدا أنها البطولة الأغلى في تاريخه.

ونجح ساديو ماني في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بداية هذا العام، بعد تفوقه على منتخب مصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح، للمرة الأولى في تاريخ السنغال.

وقال ماني في حوار مع موقع "جول" إنه تعرض لإصابة شديدة في دور الـ16 أمام منتخب الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية الماضية، وأدت إلى ارتجاج وخرج بسببها من ملعب المباراة إلى المستشفى، بعد تلك الإصابة لم أقل أي شيء، ولكن ليفربول ضغط على الاتحاد السنغالي، وأرسل رسالة للاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على حاجتي للراحة 5 أيام على الأقل، ما يعني عدم مشاركتي في مباراة ربع النهائي".