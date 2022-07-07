بوتين: الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا، ولهذا السبب دعم "الطابور الخامس" والنزعة الانفصالية والإرهاب.

وقال بوتين في اجتماع مع زعماء فصائل مجلس الدوما "إنهم ببساطة لا يريدون وجود دولة مثل روسيا.. لهذا السبب دعموا الإرهاب والانفصالية في روسيا والقوى المدمرة الداخلية و'الطابور الخامس' في بلادنا".

وأضاف بوتين أن مثل هذه القوى في روسيا "تلقت ولا تزال تتلقى دعما غير مشروط من هذا الغرب الجماعي نفسه".

وأضاف بوتين: "من الواضح أنهم كانوا يحاولون ليس فقط ضرب الاقتصاد الروسي بقوة، بل كان هدفهم زرع الفتنة والاضطراب في مجتمعنا وإحباط معنويات الناس. لكن حتى هنا أخطأوا في الحسابات - لم يحدث شيء وأنا متأكد من أنه لن يحدث".