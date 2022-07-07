وفاة الفنان العالمي جيمس كان

قالت أسرة الممثل جيمس كان، الذي لعب دور سوني كورليوني أحد أبناء زعيم عصابة المافيا في فيلم الأب الروحي، في بيان اليوم الخميس إنه توفي مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاما. ولم يذكر البيان، الذي نُشر على حساب كان الرسمي على تويتر، سبب الوفاة أو مكانها. وجاء في البيان "الأسرة تقدر الحب الغامر والتعازي القلبية وتطالبكم بالاستمرار في احترام خصوصيتها خلال هذ الوقت العصيب". ورُشح كان لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد لتجسيده دور كورليوني ذي الطبع الحاد في فيلم الأب الروحي عام 1972. كما لعب الدور ذاته في مشاهد تسترجع الأحداث في الجزء الثاني من نفس الفيلم عام 1974. واستمر تاريخه المهني على مدى ستة عقود لعب خلالها مجموعة كبيرة من الأدوار في عدة أفلام تنوعت من الإثارة في فيلم "ميزري" أو (البؤس) إلى الكوميديا في فيلم "إلف".