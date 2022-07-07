رافاييل نادال ينسحب رسميا من بطولة ويمبلدون بسبب الإصابة

أعلن نجم التنس الإسباني رافاييل نادال، انسحابه من بطولة ويمبلدون، المقامة حاليا فى إنجلترا، بسبب معاناته من إصابة على مستوى البطن، ليتأهل الأسترالى نيك كيريوس إلى المباراة النهائية.

وأكد نادال عدم قدرته على خوض لقاء نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ضد منافسه الاسترالى نيك كيريوس، بسبب إصابة فى البطن، والتى كان مقررا لها غدٍ الجمعة.

وتأهل اللاعب الأسترالى للمباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى إنتظار الفائز من مواجهة الصربي نوفاك جوكوفيتش ضد الإنجليزي كاميرون نوري.

وتأهل نادال لنصف نهائي بطولة ويمبلدون بعد تخطيه الهولندى بوتيتش فان دي زاندشولب بثلاثة أشواط نظيفة.