الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد جماعي للفلسطينيين منذ عشرات السنين

حذر سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون بورغسدورف الخميس عقب قرار محكمة إسرائيلية من احتمال طرد جماعي للفلسطينيين من منطقة في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد معركة قضائية مزمنة.

وجاء هذا التحذير خلال جولة قام بها في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، حيث ارتفعت وتيرة ترحيل الفلسطينيين قسرا من منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من مايو.

وقام سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، بجولة في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد معركة قضائية مزمنة إذ ازدادت وتيرة إجبار الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بعد خسارتهم قضية تتعلق بحقهم في الأرض، في المحكمة العليا الإسرائيلية في الرابع من مايو.

وقال السفير الأوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية "إذا كانت المسألة تتعلق بعمليات إخلاء جماعية ونقل قسري، فستكون أكبر عملية نقل قسري منذ عقود وهذا ما نخشاه هنا".