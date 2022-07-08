بـ 45 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة  بالمملكة في #يوم_عرفة

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الاحساء أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 45 درجة مئوية، ومكة المكرمة والدمام والخرج 44، وحفر الباطن ووادي الدواسر 43، والمدينة المنورة والرياض وبريدة وشرورة 42 مئوية.

والدوادمي والمجمعة ورفحا 41، وجدة وعرعر وينبع 40، وحائل وسكاكا والعلا 39، وتبوك وجازان 38، ونجران والطائف 34، وأبها والباحة 28 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها والباحة 18 درجة مئوية، والقريات وطريف 20، وتبوك 23، وحائل وسكاكا والعلا والطائف 24، وعرعر ونجران 25 مئوية.

وينبع 26، وبريدة والدوادمي 27، وشرورة 28، والمدينة المنورة والرياض وجدة وحفر الباطن ووادي الدواسر 29، ومكة المكرمة والدمام وجازان والخرج 30، والأحساء 31 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة، هطول الامطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان . وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.