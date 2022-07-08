“المرور” : ضبط 1663 مركبة مخالفة في جميع مناطق المملكة

الوئام- فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للمرور، ضبط 1663 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور عبر موقع "تويتر"، إن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تمكنت من ضبط 1663 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أنَّ ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تهيب بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.