يوم_عرفة.. تعرّف على درجة الحرارة المسجلة اليوم بالمشاعر المقدسة  

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات حرارة تصل إلى منتصف الأربعينيات، بالمشاعر المقدسة، اليوم الجمعة، مع وجود رطوبة بنسبة 35 %.

وأوضح مركز الأرصاد –عبر تويتر- أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة، اليو الجمعة، كالتالي:

ـ مكة المكرمة: الكبرى 44 مئوية والصغرى 30 مئوية، ونسبة الرطوبة 35 %.

ـ مشعر منى: الكبرى 43 مئوية، والصغرى 31 مئوية، والرطوبة 35 %.

ـ مشعر عرفة: الكبرى 44 مئوية، والصغرى 30 مئوية، والرطوبة 35 %.

ـ مشعر مزدلفة: الكبرى 44 مئوية، والصغرى 30 مئوية، والرطوبة 35%.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، الجمعة، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأشار إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان.

وتابع مركز الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق جازان، عسير والباحة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.