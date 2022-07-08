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وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي #عاجل
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أخبار دوليّة
وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي #عاجل
8 يوليو 2022
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توفي منذ قليل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي متأثرا بالهجوم المسلح عليه
صحيفة الوئام الالكترونية
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