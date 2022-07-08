أخبار دوليّة

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي  #عاجل

8 يوليو 2022 · < 1 minute

 توفي منذ قليل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي متأثرا بالهجوم المسلح عليه

   