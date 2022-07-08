تراجع منسوب المياه في “الراين” يهدد بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

تسببت موجة حارة في انخفاض منسوب المياه في نهر الراين الأوروبي، وهو الممر المائي الأكثر أهمية لأوروبا الغربية، إلى أقل مستوى موسمي خلال 15 عامًا على الأقل.

ويمكن أن يؤثر ذلك على شحن كل شيء من منتجات الفحم إلى النفط فيما تسرع المنطقة الخطى لتخزين إمدادات الطاقة قبل الشتاء.

وقال جييوم بيريه، مؤسس شركة بيريه أسوشياتس لاستشارات الطاقة: "يعني انخفاض مناسيب المياه في الراين أن الصنادل لن يمكنها أن تنقل بكامل طاقتها الفحم الذي يستخدم في توليد الطاقة والتدفئة".

و تشهد أوروبا أسوأ أزمة طاقة لها خلال عقود وسط ارتفاع التوترات مع موسكو جراء الحرب في أوكرانيا.

وخفضت روسيا -وهي مورد رئيسي للغاز الطبيعي - عمليات التدفق بالفعل لعدة دول وقد يكون هناك المزيد من الاضطرابات في تدفق الغاز مستقبلا.