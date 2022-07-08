الهلال السعودى مهدد بـ”الغياب” عن كأس العالم للأندية 2022

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ترشيح نادى الهلال السعودى للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2022 ممثلًا عن قارة آسيا بسبب عدم إمكانية تحديد بطل دوري الأبطال الجديد.

وذكر صحيفة "سعودي" السعودية أن كاس العالم للأندية سيقام في شهر يناير القادم، أي قبل نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، والمقرر فى أواخر فبراير 2023 وبالتالى سيشارك فى كأس العالم للأندية 2022؛ باعتباره بطل آخر نسخة لمسابقة دورى أبطال آسيا "2021" والذى توج بلقبها بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكورى الجنوبى، بهدفين دون رد فى المباراة النهائية.

قال نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمى حتى الآن بترشيح الهلال للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2022: نحن لا نعلق على فرضيات.. حتى الآن، لا يوجد أى شىء يتعلق بالمونديال، لم يحدد حتى الآن، موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.