بسعة 493 سريرا.. 50 منشأة صحية لخدمة ضيوف الرحمن في يوم عرفه

يقدم 50 مستشفى ومركزاً صحياً في المشاعر المقدسة الخدمة الطبية والعلاجية لضيوف الرحمن خلال وقوفهم على صعيد عرفات الطاهر.

وأوضحت وزارة الصحة أن خدماتها موزعة على كامل المشاعر بواقع 3 مستشفيات في مشعر عرفات بسعة 493 سريرا، وهي مستشفى جبل الرحمة، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات، منها 108 أسرة للعناية، و54 للطوارئ، و 55 عيادة، و7 غرف العزل ، و7 غرف للعمليات ، فيما خصصت 88 سريرا لضربات الشمس.

وبينت أنه جرى تجهيز غرف العمليات الحية الصغرى والكبرى، فيما تضم المستشفيات التخصصات الطبية كافة، تشمل الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية إلى جانب قسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى فريق استقصائي في مستشفى جبل الرحمة، وفريقين ميدانيين، وفريق استقصائي في مستشفى شرق عرفات، إضافة إلى تشغيل العيادات الطبية بمسجد نمرة.

وأشارت "الصحة" إلى أن عدد المراكز الصحية يبلغ 52 مركزاً، وجميع المراكز الصحية مزودة بوحدات ضربات الحرارة مجهزه ب 4 - 6 مراوح رذاذ مدعومة 13 سيارة إسعاف ،و36 فرقة.