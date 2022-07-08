تعزيز العلاقات “السعودية – البرازيلية” نحو شراكة وثيقة

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية كارلوس ألبرتو فرانسا، أهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، الذي جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، العلاقات السعودية ـ البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.