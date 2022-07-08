تنسيق “سعودي – أرجنتيني” لخدمة المصالح المشتركة

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وأبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في جزيرة بالي الإندونيسية، إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.