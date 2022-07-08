بايدن ينكس أعلام أمريكا حدادا على وفاة شينزو آبي

أعربَ الرئيسُ الأمريكي جو بايدن، عن تعازي بلاده لليابان في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياته اليوم في أثناء كلمته في حملته الانتخابية.

وأَكَّدَ بايدن -في بيان صحفي اليوم نشره البيت الأبيض- أنَّ الولاياتِ المتحدةَ تقفُ إلى جانب اليابان في هذا المصاب، مشدداً على أنَّ الهجماتِ العنيفةَ غيرُ مقبولةٍ أبدًا، وأنَّ العنفَ المسلحَ دائمًا ما يتركُ ندبةً عميقةً في المجتمعات المتأثرة به.