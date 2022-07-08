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الرئيس الأمريكي يوقع على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
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أخبار دوليّة
الرئيس الأمريكي يوقع على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
8 يوليو 2022
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
صحيفة الوئام الالكترونية
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