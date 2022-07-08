أخبار دوليّة

الرئيس الأمريكي يوقع على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

8 يوليو 2022 · < 1 minute

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار