بوجبا يصل تورينو تمهيدا لاتمام صفقة عودته إلى يوفنتوس

وصل النجم الفرنسي بول بوجبا إلى مدينة تورينو الإيطالية، اليوم الجمعة، من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونشر حساب يوفنتوس عبر موقع "تويتر"، فيديو للحظة وصول بوجبا إلى مدينة تورينو، وذلك قبل خضوعه للكشف الطبي الروتيني غدا السبت، قبل الإعلان الرسمى عن إتمام صفقة عودة النجم الفرنسي مرة أخرى لصفوف اليوفى.

ومن المنتظر أن يرتدى النجم الفرنسي صاحب الـ 29 عاما، القميص رقم 10 مع فريق السيدة العجوز، خاصة بعد رحيل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا والذى كان يرتدى نفس القميص.