إيلون_ماسك يوقف صفقة الاستحواذ على #تويتر.. وسهم الشركة يهوي

تراجع الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن الصفقة الكبرى التي كان سيشتري على أساسها شركة تويتر وقيمتها 44 مليار دولار، متهما الشركة بوجود مخالفات في فقرات مهمة في الاتفاق.

وانخفضت أسهم شركة تويتر التي يتم التداول بها بسعر أقل من الذي اقترحه إيلون ماسك، بنحو 4 في المائة نتيجة الأخبار المتعلقة بسعرها بعد صفقة الاستحواذ.

وتراجعت أسهم الشركة بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا ذكر أن صفقة إيلون ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار باتت في خطر.

وبحسب "الفرنسية"، أعرب الملياردير سابقا عن تردده في صفقة الشراء وألمح حتى إلى إمكانية تراجعه عنها، بحجة أن المنصة تضم عددا كبيرا من الحسابات المزيفة.