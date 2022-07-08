أخبار دوليّة

#إيلون_ماسك يوقف صفقة الاستحواذ على #تويتر.. وسهم الشركة يهوي

متابعات - الوئام
9 يوليو 2022 · < 1 minute

تراجع الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن الصفقة الكبرى التي كان سيشتري على أساسها شركة تويتر وقيمتها 44 مليار دولار، متهما الشركة بوجود مخالفات في فقرات مهمة في الاتفاق.

وانخفضت أسهم شركة تويتر التي يتم التداول بها بسعر أقل من الذي اقترحه إيلون ماسك، بنحو 4 في المائة نتيجة الأخبار المتعلقة بسعرها بعد صفقة الاستحواذ.

وتراجعت أسهم الشركة بعد نشر صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا ذكر أن صفقة إيلون ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي بـ44 مليار دولار باتت في خطر.

وبحسب "الفرنسية"، أعرب الملياردير سابقا عن تردده في صفقة الشراء وألمح حتى إلى إمكانية تراجعه عنها، بحجة أن المنصة تضم عددا كبيرا من الحسابات المزيفة.