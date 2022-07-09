خادم الحرمين مغرداً :نفخر بشرف خدمة الحجاج.. وعيد خير وسلام على العالم أجمع

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئته لعموم المسلمين بحلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يكون عيد خير وسلام على العالم أجمع.

وعبر خادم الحرمين، عن فخر واعتزاز المملكة بخدمة الحجاج من مختلف أنحاء العالم، لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الملك في تغريدة على حسابه في تويتر: "نحمد الله سبحانه أن رأينا حجاج بيته، من مختلف دول العالم، يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة".

وأضاف: "وإننا ونحن نفخر بشرف خدمة الحجاج ؛ نهنئ جميع المسلمين بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يجعل هذا العيد، عيد خير وسلام على العالم أجمع... وكل عام وأنتم بخير".