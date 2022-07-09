بعد يوم من اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق.. الكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة

كشفت وكالة أنباء كيودو، نقلاً عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن المسلح الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خطط أصلا لمهاجمة زعيم جماعة دينية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع قناة "NHK"، أن تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 41 عاما، والذي تم القبض عليه بتهمة قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أوضح أنه باستهداف آبي أراد معارضة وتوجيه رسالة لجماعة معينة يُزعم أن آبي كان ينتمي إليها، وفق "نوفوستي".

وكان شينزو آبي تعرض للهجوم صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية أثناء أدائه خطابا لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.