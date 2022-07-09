بريطانيا تتهم روسيا بحشد قوات الاحتياط لشن هجوم جديد على أوكرانيا

مع استمرار العمليات العسكرية الروسية خصوصاً في إقليم دونيتسك، كشفت لندن أن موسكو تحشد قواتها الاحتياطية لشن هجوم وشيك في أوكرانيا.

فقد أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، اليوم السبت، أن روسيا تقوم بنقل قوات الاحتياط من جميع أنحاء البلاد وتحشدها بالقرب من أوكرانيا من أجل القيام بعمليات هجومية في المستقبل.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر، أن نسبة كبيرة من وحدات المشاة الروسية الجديدة تنتشر على الأرجح بمركبات مدرعة إم تي-إل بي.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد قالت أمس، إن موسكو تركز عتادها على الأرجح على خط مواجهة في اتجاه سيفرسك، التي تبعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الغرب من الخط الأمامي الحالي لقواتها.