بالفيديو.. رجل أمن يُسعف حاجة تعرضت لحالة إعياء شديد عند جسر رمي الجمرات

أظهر مقطع فيديو، ردة فعل رجل أمن عندما رأى حاجة أصيبت بإعياء في جسر الجمرات في مشعر منى.

ووثق الفيديو، رجل أمن يعطي زجاجة مياه للحاجة المصابة بإعياء، وشربت الحاجة من زجاجة الماء ثم أعطتها لرجل الأمن.

وكان ضيوف الرحمن، بدأوا صباح اليوم السبت، في التوافد على مشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى؛ ثم العودة إلى مخيماتهم؛ للإقامة بها خلال أيام التشريق الثلاثة؛ وذلك بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام "مزدلفة" لجمع الجمرات.