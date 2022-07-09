جمعية حماية المستهلك: التخفيضات التي تصل إلى 60% يجب الحذر منها

حذرت جمعية حماية المستهلك، اليوم السبت، من التخفيضات المبالغ فيها ببعض أسعار المنتجات، مطالبا المستهلكين بتوخي الحيطة والحذر عند شرائها.

وقال أمين جمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دهيم، إن التخفيضات التي تصل إلى 60 ٪ يجب الحذر منها والتأكد من جودتها وصلاحيتها.

وأضاف "دهيم"، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "120" المذاع على قناة الإخبارية: "نتابع مجموعة من المنتجات اللي تلقينا عليها بلاغات من بعض المستهلكين، والتي تغير سعرها ثلاث مرات خلال السنة".

واستطرد: "في حالة وجود تغير في الأسعار غير مبرر نرفع للجهات المعنية. أيضا سنقوم بنشر تفاصيل هذه السلع للمستهلكين لتوعيتهم وتنبيههم لوجود بدائل لها".