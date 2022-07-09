وزير الصحة يطمئن على صحة الحجاج المنومين في “منى الطوارئ”

زار وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل اليوم عدداً من الحجاج المرضى المنومين في مستشفى منى الطوارئ، حيث اطمأن على صحتهم، واطلع على الخدمات المقدمة لهم، وهنأهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدمت "الصحة" -ممثلة في إدارة تجربة المريض- هدايا المعايدة للمنومين في المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة.

وكان وزير الصحة قد عايد منسوبي "الصحة" المكلفين بمهمة الحج في مستشفى منى الطوارئ اليوم، وحثهم على مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن، مثمناً جهودهم التي بذلوها خلال موسم حج هذا العام والتي أسهمت -بفضل الله تعالى- في إنجاح الخطط الصحية.