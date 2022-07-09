تطورات الأوضاع في #سريلانكا.. اقتحام منزل رئيس الوزراء وإحراقه

أعلنت شرطة سريلانكا أن محتجين اقتحموا منزل رئيس الوزراء رانيل ويكرم سينجه وأضرموا النار به، على خلفية مظاهرات تجتاح العاصمة كولومبو وأنحاء البلاد مطالبة برحيا الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

ووافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرم سينجه، يوم السبت، على الاستقالة، بينما اقتحم متظاهرون مقر إقامة الرئيس ومكتبه، احتجاجا على أزمة اقتصادية شديدة تعصف بالبلاد.

وكان قادة الاحزاب السياسية بالبرلمان قد التقوا بعد اقتحام مقر الرئيس وقرروا مطالبة الرئيس ورئيس الوزراء بالاستقالة، بحسب ما كتب النائب المعارض رؤوف حكيم في تغريدة على تويتر.

وأضاف أنه تم الاتفاق بالإجماع على تولي رئيس البرلمان السلطة مؤقتا كرئيس للبلاد، في حال استقال الرئيس الحالي، وأن يعمل بالتعاون مع حكومة انتقالية مؤقتة.

وكان رئيس الوزراء السريلانكي قد أقر بأن بلاده أفسلت، بينما يعاني الملايين من الأشخاص لأجل الحصول على الغذاء وخدمات أخرى حيوية.

وأقر المسؤول السريلانكي في حديث مع نواب البرلمان، بصعوبة المباحثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لأن البلاد تتفاوض باعتبارها دولة مفلسة وليست بصفتها دولة نامية.