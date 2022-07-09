النائب العام يقف على أعمال النيابة العامة في مشعري عرفات ومزدلفة

وقف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على أعمال الحج في مشعري عرفات ومزدلفة عبر المتابعة المرئية مع نيابات أعمال الحج، التي باشرت أعمالها الميدانية الجزائية بنجاح، دون تسجيل أي قضايا مؤثرة على سكينة وروحانية حجاج بيت الله .

ونوه معاليه بالخطط الأمنية والعدلية التي أعدتها نيابات أعمال الحج بالشراكة مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا الجنائية المرتكبة داخل المشاعر، أو الحرم المكي الشريف، مشيداً بالجهود المبذولة من منسوبي نيابات أعمال الحج وزملائهم من القطاعات الحكومية الأخرى، في الخدمات المقدمة للحجاج والرعاية الخاصة التي يحظون بها.

وحثّ معاليه بمواصلة العمل على مدار الساعة، والحرص على رعاية الحقوق وتفعيل الضمانات المقررة نظاماً، ورعاية المصالح العامة، لا سيما مصلحة الأماكن المقدسة وقاصديها من الحجاج.

وتشارك النيابة العامة بثمان نيابات مختصة في مشعر عرفات وثلاث نيابات مختصة في مشعر مزدلفة، تباشر إجراءتها بكافة الاختصاصات القضائية النيابية: التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، كما شاركت النيابة أيضاً بمركبات تحقيق خاصة بمركز الإتصال والعمليات النيابي، مهيأة بتقنيات متطورة لانتقال ومعاينة مسارح الجريمة - لا سمح الله - .

الجدير ذكره أن أعضاء النيابة العامة المباشرين لمهمة الحج تلقوا تدريباً خاصاً في إجراءات القضايا الجزائية المتصلة بالحج، وتم تزويدهم بحقيبة قانونية إجرائية خاصة تتعلق بتلك القضايا، ونماذج تحقيق إلكترونية تسهل عليهم إجراءاتهم النيابية التي يباشرونها في مهمة الحج.