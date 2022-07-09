تفاصيل سرقة نجم ريال مدريد

تعرض فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، وصديقته مينا بونينو، للتخدير والسرقة خلال قضاء إجازتهما الصيفية في جزيرة إيبيزا الإسبانية، قبل بداية الموسم الجديد.

وأكدت صديقة فالفيردي أنه تم تخديرهما من قبل الطاهي الخاص بهما، خلال تواجدهما في جزيرة إيبيزا، وسرق منهما مبلغ 10 آلاف يورو.

وكتبت مينا بونينو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عندما عُدنا إلى المنزل كان الطباخ موجودًا، أخبرني في تلك اللحظة أنه ليس هناك سوى مُفتاح واحد وسيحصل عليه حتى يتمكن من إعداد الإفطار في اليوم التالي دون إزعاجنا".

وأضافت: "في اليوم التالي لم أستطع حتى النهوض، كنت في حالة بدنية سيئة للغاية، وشعرت بالسوء الشديد، بعد ساعة نزلت إلى الطابق السفلي ورأيت حقائبي في غرفة المعيشة وكان كل شيء في حالة من الفوضى و تم نقلي إلى المستشفى، وأخبرونا بأن الطعام تم تخديره وتسميمه من جانب الطاهي، لذلك خضعنا لفحوصات طبية بعد ذلك.