“الحج” تعلن مواعيد طواف الوداع لحجاج الداخل والخارج

حدد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام بن عبدالمنعم سعيد، يومي 12 و13 ذي الحجة لطواف الوداع لحجاج الداخل، ويوم 14 ذي الحجة لحجاج الخارج.

وأكد -خلال المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج هذا العام الذي عقد اليوم (السبت) بمشاركة المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب ومتحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي- اكتمال مرحلة مهمة من مراحل الحج وهي مرحلة الإفاضة من مشعر عرفات إلى مزدلفة باستخدام الأنماط المختلفة لعملية التفويج من النقل الترددي وقطار المشاعر المقدسة والنقل العام، مشيراً إلى تسجيل رقم قياسي جديد في هذه العملية، من خلال اكتمال منظومة النقل خلال 4 ساعات مع عدم تسجيل أي حالة ازدحام أو تكدس، مؤكداً أن الحجاج ينعمون بجميع الخدمات المقدمة لهم في مشعر منى.