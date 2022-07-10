تكليف منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتكليف الأستاذ منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي .

وأكد الرئيس العام أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

كما أكد الرئيس العام على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.