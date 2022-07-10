حجاج بيت الله الحرام يرمون #الجمرات_الثلاث في أول #أيام_التشريق

توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم (الأحد)، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، -أول أيام التشريق- لمنشأة الجمرات بمشعر منى، لرمي الجمرات الثلاث، بدءًا بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة (الكبرى).

وقام الحجاج الذين توافدوا تباعًا برمي الجمرات الثلاث بكل يسر وطمأنينة، وسط منظومة من الإجراءات الأمنية والصحية والتدابير الوقائية، والخدمات المتكاملة ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين، ثم يمضون يومهم في مشعر منى.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد قاموا أمس (السبت)، أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ برمي جمرة العقبة في مشعر منى، اتباعاً لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.