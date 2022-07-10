“سعود الطبية” توجه 7 نصائح لضمان شواء آمن وصحي

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح لضمان شواء آمن وصحي، وذلك تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المدينة الطبية، أنه عند نقل الطعام من مكان إلى آخر يجب حفظه مبرداً في درجة حرارة 4 إلى 5 درجات مئوية، وإذا كانت اللحوم مجمدة فيجب إتمام إذابتها قبل الشواء، كما يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدا على طرف شبك الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل.

وأبانت أنه يجب أن تصل درجة الحرارة الداخلية للحوم إلى الحد الكافي، وذلك للقضاء على البكتيريا الضارة، وبعد الانتهاء من الشوي يجب حفظها بدرجة حرارة لا تقل عن 65 درجة مئوية حتى تقدم للأكل.

وأضافت أنه يجب عدم ترك الطعام لأكثر من ساعة بالجو العادي عندما يكون الطقس حارا، إضافة إلى حفظ المتبقي من الطعام في الأواني المحكمة الإغلاق ويحفظ بالثلاجة لاستهلاكه في غضون 3 أيام.