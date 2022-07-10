بايدن : المملكة دول المؤثرة ونهدف لتعزيز شراكتنا معها

كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن مقالا بشأن سبب الزيارة التي سيجريها إلى المملكة يوم الجمعة المقبل.

ووصف"بايدن"، في المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، المملكة بأنها إحدى الدول المؤثرة في العالم، لذا فإنه يستهدف من زيارته إليها تعزيز وتطوير شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والمسؤوليات المشتركة بين البلدين.

وأكد أن وجود شرق أوسط أكثر أمناً وتكاملاً يعود بالفائدة على الأمريكيين من نواحٍ عديدة، خاصة أن مجاريها المائية ضرورية للتجارة العالمية كما أن مواردها من الطاقة تساهم في التخفيف من التأثير على الإمدادات العالمية المتأثرة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وأشاد بجهود المملكة في المنطقة، مشيرا إلى أن السعودية ساعدت في استعادة الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ودعمت الهدنة في اليمن بشكل كامل، بالإضافة للعمل على استقرار أسواق النفط.

ولفت إلى أنه يستهدف من الاجتماع المرتقب في المملكة مع عدد من قادة الدول العربية إلى إحراز تقدم في معالجة عدد من التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، ومنها الجماعات الإرهابية، وبرنامج إيران النووي، والحرب في سوريا، وأزمات الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والجمود السياسي في العراق وليبيا.