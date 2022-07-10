أمانة الطائف تحبط عملية نقل للأضاحي الفاسدة قادمة من مكة

تمكنت أمانة محافظة الطائف، من إحباط عملية نقل للأضاحي الفاسدة ظهر عليها علامات التعفن والفساد، تجاوزت 45 ذبيحة عبر منافذ الطائف البرية قادمة من العاصمة المقدسة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الضبطية تأتي ضمن المبادرة الرقابية "مُحْكم" والتي أطلقها أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والمرافق الغذائية.

وتواصل الفرق الرقابية الجولات والتي شملت كافة المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، لضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.