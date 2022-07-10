إنقاذ حاجة سورية من انفجار بالشريان السباتي

أنقذ فريق طبي بوزارة الصحة، حياة حاجة سورية، في نهاية العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر بسبب انفجار تمدد شرياني ضخم بالشريان السباتي الأيسر للدماغ.

وأوضحت "الصحة" أن مستشفى منى الجسر استقبل المريضة، وكانت تعاني من صداع شديد حاد ومفاجئ مع قيء متكرر، وتم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة، وأشعة التصوير المقطعي للدماغ ، والتي أظهرت وجود نزيف دموي تحت ما يسمى "الأم العنكبوتية"، وأجُري لها أشعة مقطعية بالصبغة على الدماغ للوصول لتشخيص دقيق.

وتبين وجود تمزق تمدد شرياني بالدماغ، الأمر الذي استدعى وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي بعد حدوث هبوط حاد في درجة الوعى أقرب إلى الأغماء.

وأضافت: تم التنسيق العاجل بإحالة المريضة إلي مدينة الملك عبد الله الطبية "حالة إنقاذ حياة" على جهاز التنفس الصناعي، ولم يظهر التاريخ المرضي وجود أي صدمات للرأس أو أي مضادات تخثر أو أمراض قلبية سوى قصور بالغدة الدرقية وتتناول لعلاجه 50 ميكرو غرامًا من هرمون الغدة الدرقية يوميًا.

وأشارت الوزارة إلى إعادة إجراء الأشعة المقطعية على الدماغ بمدينة الملك عبدالله الطبية ضمن فريق الأشعة التداخلية العصبية وفريق جراحة المخ والأعصاب والتي أظهرت نتائجها وجود نزيف ناتج عن انفجار تمدد شرياني ضخم بالشريان السباتي الأيسر للدماغ.

وبينت أن الفريق الطبي عالج انفجار تمدد الشريان السباتي الدماغي عن طريق الأشعة التداخلية العصبية باستخدام دعامة تحويل المسار واللفائف المعدنية، وتم إعادة بناء الشريان وإغلاق تام للتمدد الشرياني الدماغي بواسطة استشاريين الأشعة التداخلية العصبية في نفس يوم التنويم في عملية استغرقت ٤ ساعات، تكللت بالنجاح.

وتماثلت المريضة للشفاء بتحسن ملحوظ وفصلها عن جهاز التنفس الصناعي وحالة وعي كاملة ولله الحمد والمنة مع عدم وجود أي اعتلال عصبي أو ضعف بالأطراف مع إبقائها تحت العلاج المكثف والمتابعة بوحدة الرعاية العصبية بالمدينة الطبية.