مقتل 15 وإصابة 9 في إطلاق نار جنوب أفريقيا

قالت الشرطة في جنوب افريقيا: إن مسلحين فتحوا النار على أشخاص كانوا يجلسون في حانة في بلدة سويتو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 وإصابة تسعة آخرين.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل عندما دخل رجال حانة أورلاندو إيست "وأطلقوا النار بشكل عشوائي على الزبائن"، مضيفةً: فر المهاجمون المجهولون من الموقع، وما زالوا طلقاء.

وتعتبر جنوب أفريقيا من أكثر الدول عنفًا، حيث يُقتل نحو 20 ألف شخص في أعمال عنف سنويا، وهو من أعلى المعدلات نسبة إلى عدد السكان.